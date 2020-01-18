柯志恩（右）與李彥秀17日一起上直播談2020立委敗選。（截自《是誰讓我們變成在野Ｘ2的女人》柯志恩臉書直播影片）

國民黨立委柯志恩昨（17日）在直播中聊到敗選因素，表示最想甩「美白小腿主人」巴掌。這番說法讓網紅律師林智群相當驚訝，對柯志恩一連發出「不是女性平權支持者嗎？」等4個疑問。

柯志恩與李彥秀在2020立委選舉中雙雙落敗，雙姝昨一起開直播，以「是誰讓我們變成在野X2的女人」為題，與觀眾互動。被問到選戰過程中，誰是看到就想甩他巴掌的？柯志恩竟說是「那雙美白小腿」。

柯志恩還進一步說明，就是「美白小腿的主人」，「不是講話的那個人，那個人對我幫助還是蠻多的，還是要非常感謝他」。

律師林智群對柯志恩這番說法相當不解，在臉書發文；「柯志恩不是女性平權支持者嗎？那她怎麼會講這種話？女生小腿長得漂亮有錯嗎？不指責那個窺看到功課退步的人，指責被意淫的女生？這個女性價值真的很滿啊⋯⋯」最後更標註：「#誰都可以檢討就是不能嘴韓總」。

網友紛紛留言回應：「女人何苦為難女人～」、「為什麼不是說。消遣小腿的那個人有問題，這邏輯有問題阿，好險沒上」、「她應該在台上甩韓一巴掌，這樣她一定高票當選…」、「這是指桑罵槐啊，因為她不方便直接罵韓總 XD」。

(中時電子報)