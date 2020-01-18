來自成大的研究生黃晴雅（左起）、陳冠陞、黃馨誼到落羽松林拍畢業紀念照。（劉秀芬攝）

也是棒球迷的台南市觀光旅遊局局長陳信安（後左），把握機會請味全龍球員幫忙簽名。（劉秀芬攝）

麻豆區公所於活動中展示在地特色農產。（劉秀芬攝）

台南市六甲區「2020繽紛落羽松－浪漫曾文遊」系列活動，18日舉辦熱鬧開幕儀式，台南市長黃偉哲也到場與民眾同樂，並與遊客合照，他表示，六甲落羽松已經成為全國性的景點，很開心透過許多觀光客的發掘，讓市府有這個機會開創新亮點及串連周邊景點，讓遊客的旅程更加充實。

六甲區公所表示，今年的落羽松森林特別不一樣，不只有一串紅及波斯菊等花草及風車的襯托，還有環保局美學班利用環保素材製作的各種可愛小動物現身落羽松森林。

搭火車前來的遊客，從林鳳營火車站出站後、經過林鳳營故事館一路到落羽松森林，可以看到迎賓熊、蛋蛋雞、小豬、陸龜等好萌小動物，沿路好拍又好玩。

黃偉哲表示，落羽松季活動整合蓮花世界及官田、麻豆、大內、下營等地的美景，讓遊客的旅程更加充實，未來市府也會將周邊的公共設施整理得更加完善，不管是停車、公廁或者是攤販區，都會更井然有序，讓旅客乘興而來，滿足而歸。

18日開幕活動除了熱鬧的表演與農特產市集展售，在地美食試吃，現場也提供六甲美食地圖，讓遊客順遊附近景點。曾效力於職棒味全龍球隊的洪正欽及林旺衛、劉基鴻、徐若熙、黃柏豪、廖文揚等5名現役球員，也到會場與民眾相見歡，不少球迷興奮的與球員合照。

從18日起，19日及農曆除夕至初五期間，林鳳社區都會於落羽松森林旁擺攤，展售社區的手工皂、火鶴花等特色產品，提供手工皂DIY體驗，另有在地的企業、美食攤會展售。

(中時 )