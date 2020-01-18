男女上演活春宮就在大馬路，網路社群18日瘋傳影片，位置就在台中市北屯區軍功路與東山路口，影片中男女當街疑似發生性行為，只見2人下半身磨蹭擺動，女子竟脫下外套，毫無遮掩與男子「奮戰」，有目擊民眾拿起手機錄下全程，直呼：「太誇張，直接在路上打炮。」警方正追查影中人，調查釐清案情後送辦。

據了解，影片近5分鐘，當時正值深夜1對男女在路口紅綠燈下，彷彿進入「無人境界」路邊「直接來」，當街上演活春宮的過程，全被經過民眾全程錄影；「別以為沒人注意！」，男女路邊啪啪啪，民眾驚見這一幕頓時愣住，錄影蒐證，並向警方報警，大罵：「太誇張了！」。

影片過程中，男女主角渾然忘我還移動到到斑馬線上，繼續做愛的動作，接著2人直接近到一旁的自小客車，有人看到影片批評「社會風氣有敗壞到這種地步嗎？！」，教壞「 教壞囝仔大小！」懷疑這對男女是否雙雙喝醉酒，不知道自己行為已經違法。

警方表示，經查證影片地點在北屯區東山路與環中東路口的路旁，當時有員警接獲民眾報案，抵達時已不見當事人，已經調閱路口監視器鎖定該輛白色自小客，以車追人，並通知車主到案說明釐清，若查證屬實男女2人將涉及公然猥褻罪嫌送辦。

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(中時 )