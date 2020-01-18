在開刀進行一年多的復健後，天使隊日籍「二刀流」大谷翔平有望在今年重返投手丘，此外在天使總管艾普勒(Billy Eppler)積極爭取下，大聯盟為了大谷制定新的二刀流規則，讓他不用進入傷兵名單，也能在小聯盟投復健賽，同時也能繼續以打者身分在大聯盟出賽。

大谷翔平仍在進行復健，雖然投手身分可能趕不上開季，不過打擊沒問題，預估要等到5月才會看到大谷重返投手丘，但在這段期間內，大谷也能在小聯盟投球出賽，不受到傷兵名單限制。

艾普勒在廣播節目上透露，在多次與大聯盟交涉下，適用於大谷這樣二刀流選手的條款終於有進展，「其中之一是大谷能以投手身分在小聯盟投復健賽，不受到放入傷兵名單至少要10天才能回歸的規定，他可以隔天返回大聯盟，以打者身分上場。」

雖然外界有人認為大聯盟獨厚天使才訂下這樣的條款，不過艾普勒則解釋，若大谷當天到小聯盟比賽，天使等於少一名選手能上場，只能以剩下25人陣容出賽。等於大谷不能同天既在小聯盟投球，也在大聯盟當打者。

(中時 )