竹南君毅中學舉辦機器人大賽，比賽裁判向參賽學生說明規則。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學舉辦機器人大賽，共有125隊、335人報名參賽。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學從2011年起開辦機器人中心，全心投入機器人設計教學工作，前後投入超過千萬元經費，已培育出許多優秀學生獲保送台科大等學校，校方為了拓展經驗交流，更從8年前開始舉辦機器人大賽，獲得許多學校重視，今年比賽從18日登場，共有125支隊伍、335人參賽，規模空前，成功推動苗栗機器人研發風潮。

君毅中學從2011年起領先全國設立苗栗縣機器人教學中心，相繼投入逾千萬經費，以奠定基礎及資源共享為目標，培育機器人專才無數，學生擁有最專業設備與師資培訓，近年除參加WRO世界賽勇奪銀牌獲總統、副總統賀電外，更連續奪下2年全國技能競賽金牌，傲人成績除打響君毅機器人戰隊知名度外，也更讓大家看見苗栗。

竹南君毅中學舉辦機器人大賽，來自全國多所高中職學生組隊參賽。〔謝明俊攝〕

因此，美商國家儀器中心公司有感學校師生的努力，特別捐贈專業Lab View 軟體供本校師生使用，培養與業界接軌人才。

君毅幸福工程以教育領航者、培養孩子帶得走的能力為使命，積極與縣府合作推動各項科學教育活動，已連續八年舉辦「全國智慧型機器人創意闖關比賽」，透過競賽平台，培養孩子系統思考解決問題能力，同時精進教師的創新教學能力，提升科技教育與創造力教育成效。

今年賽程分為兩大主軸，1 月 18 日舉行創意闖關比賽、機器人遙控足球大賽與mBot機器人競賽，1 月 19 日則舉行趣味相撲大賽，參賽隊伍分為國小組、國中組與高中職組，國小與國中隊伍皆為竹苗區學校，高中職組則來自全國各學校，今年創意闖關比賽與趣味相撲大賽分別與雲林科技大學、育達科技大學合作，特別邀請全國機器人技能大賽裁判長夏郭賢副教授擔任本次比賽總裁判長。

本屆比賽共有125支隊伍、335人參賽，比上屆又多了許隊伍參加，比賽規模日漸擴大，已證君毅中學機器人大賽已在國內校間創下名號。

君毅中學機器人中心主任黃新福說明大賽內容

(中時 )