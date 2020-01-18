縣長楊文科現場發紅包袋給民眾，祝福新的1年大「桔」大利。（羅浚濱攝）

去年天公作美，新竹縣柑桔大豐收，展售活動買氣也不錯。（羅浚濱攝）

去年天公作美，新竹縣所生產的柑桔品質良好，桶柑平均甜度達12度以上，18日在縣府廣場舉辦「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」，縣長楊文科現場發紅包袋給民眾，祝福新的1年大「桔」大利。

楊文科表示，竹縣柑橘種植總面積約有2400公頃，產量為44640公噸，去年天氣不錯，柑桔「大豐收」，甜度夠，水分足，買滿20斤柑桔 還可以抽Gogoro，賞花吃桔展售活動19日還有1天，民眾千萬別錯過。

新竹縣府大廳「茶花藝術覽」，展出評鑑得獎茶花。（羅浚濱攝）

楊文科並頒發108年度新竹縣冬季東方美人茶 （椪風茶）優良茶獲獎匾額給茶農，縣府大廳展出「茶花藝術覽」，農業處則免費贈送茶花苗，吸引民眾大排長龍領取。

新竹縣農會總幹事劉德威說，現場攤位售出的柑桔，都經過各農會評鑑，品質良好，茶花象徵五福臨門，歡迎民眾帶一盆茶花及柑桔回家，喜氣洋洋迎接春節。

各攤位中還設有芎林鄉農會的番茄系列產品、北埔鄉農會的膨風茶、擂茶及青年農民種植的優質柑橘、五穀雜糧與茶品，並有寶寶抓柑桔計量賽、按讚抽柑桔禮盒等闖關活動。

(中時 )