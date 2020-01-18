本土一哥黃少祺私下是暖爸，跟老婆小蓁育有兩個寶貝兒子，大兒子Jeremy8歲，小兒子Ethan4歲。孩子很少看他的作品，尤其他在《炮仔聲》演出大反派趙天宇，覺得情節不宜讓孩子觀賞，未料孩子的同學竟也有在追《炮仔聲》，黃少祺苦笑說：「有一天我兒子回來問我，說他同學說『你爸爸昨天開槍打人』。」

黃少祺不排斥演反派，也覺得自己算幸運，觀眾多數很理性，沒咒罵他，倒是他家人不太習慣，姊姊噹他「你怎麼演得這麼渣」，媽媽也有反彈、希望角色能改邪歸正，還說：「不習慣你演壞人耶，那麼渣，可是還滿好看。」最讓他無所適從是兒子透過同學得知劇情，問他是不是開槍打人，他只好回覆：「這個我很難解釋。」

黃少祺出席三立尾牙。（圖／彭子桓攝影）

私下是暖爸，黃少祺跟兩個兒子感情很好。（圖／翻攝黃少祺臉書）

他也笑說，老婆給兒子看了他演的陸劇《熱血少年》，其中有一幕他被人開槍擊中，「我兒子突然爆哭，說爸爸死了，我老婆有錄下來，很心疼，這些劇情很不適合他們看，小朋友會有情感投射，趕快安慰他只是拍戲而已。」

年曆新年快到了，黃少祺說不知道能放幾天假，預計會帶兩個寶貝兒子去外縣市走走放電。他往年都會包出幾十萬的紅包給家人、長輩及親友，六位數紅包慰勞老婆辛勞，兩個小孩各兩萬元，「是沾沾喜氣，我老婆都會幫他們收起來存在銀行。」

黃少祺陪兩個兒子玩遊戲。（圖／翻攝黃少祺臉書）

雖然孩子還好，黃少祺已盤算好兩個兒子國中就送到美國讀書，加上老婆小蓁的雙胞胎姊妹嫁到美國，能互相照料，「男孩子嘛，這樣的過程是好的，而且自己小時候沒有那個環境，會想給他們。」他近年來拚命拍戲，就是為了給孩子家人更好生活，但他也強調，一直灌輸兒子靠自己的觀念，「爸爸也是努力賺錢，你們想要什麼，就自己賺錢得到，不能跟爸爸媽媽要。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)