蔡英文總統贏得2020大選，然而面對中國大陸的步步進逼，未來四年台灣的國際空間恐怕仍有所限制。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天呼籲蔡總統在五月初、九月初召開國際記者會，宣示台灣要加入世界衛生組織（WHO）以及聯合國的決心

蔡明憲說，美國國會都通過了決議案，支持台灣參加WHA，日本、加拿大、歐盟等很多國家也都支持我們，「為什麼我們的總統不能公開向秘書長喊話？」

他又說，加入WHO是我們的責任，因為Taiwan can help，過去十幾年捐了60幾億的美金，但是只因為中國的反對，導致我們不能加入。「阿扁總統那時候寫信給秘書長，為什麼蔡總統過去四年沒有做？這是我對她過去的失望也是對他的期許。」

蔡明憲進一步表示，過去四年協進會在出發日內瓦之前，都會在立法院召開國際記者會，但是立法委員也沒通過相關決議案給予支持，「過去四年我對朝野立委都很失望，包含民進黨團在內。」

蔡明憲要求立法院朝野立委共同為台灣的國家利益、主權、尊嚴通過支持台灣加入國際組織的決議案；蔡總統也該在五月初、九月初召開國際記者會，宣示台灣要加入國際組織的決心，這是針對台灣入聯很具體的建議。

(中時 )