鍾承翰在《最佳利益》飾演的菜鳥實習律師陳博昀。（圖／中天提供）

由「金鐘視后」天心攜手鍾承翰主演的律政職人劇《最佳利益》，每週六、日晚間10點中天娛樂台播出。該劇從「長河律師事務所」招攬一批實習律師開始，藉由被害者、加害者、菜鳥律師、資深律師角度，重新省思社會公平正義及最佳利益的平衡點。

鍾承翰飾演的菜鳥實習律師陳博昀，從小發願要實現社會公平正義，他首集為搶回路人被偷走的皮包，和搶匪上演追逐戰，差點錯過面試機會。鍾承翰說，他眼中的陳博昀，是一位富有正義感、很熱血，執著在每件事情的人，自認正義感這一點和角色相像，「最不像的地方，是他（陳博昀）比較不懂踩剎車」。

鍾承翰稱讚天心演技、台詞到位，每次看著天心連珠炮說完一串台詞，都令他深感佩服，「不只要把台詞念完，還要一來一往攻防！」下戲的天心和方箏不同，隨和好相處，與同劇演員相處融洽，他笑說：「最欣賞天心姐的真，她很直接，喜歡開玩笑。」

《最佳利益》為台灣首部結合刑案、推理、懸疑的「律政職人劇」，由知名製作人陳慧玲製作、導演林立書執導，以及「金鐘視后」天心與鍾承翰主演，更集結超過20位金鐘、金馬演員齊聚。故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，並透過一群菜鳥律師鍾承翰、楊銘威、程予希、陳怡嘉、黃浩詠的相互較勁，完整呈現出律師事務所的冷暖遭遇。想看更多天心、鍾承翰的精彩演出，敬請鎖定中天娛樂台每週六、日晚間10點《最佳利益》。

(中時電子報)