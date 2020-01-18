高雄市長韓國瑜請了近3個月的假，終於在大選後返回市府上班，但是每天上班時間卻都比其他縣市長好像還晚，雖然韓國瑜有努力提早，但資深媒體人趙少康認為還不夠，直言韓國瑜還要更早，他高中都可以五點起來念書，為什麼你韓國瑜就不行！

趙少康在政論節目《少康戰情室》上表示，韓國瑜現在必須要改頭換面，第一，韓國瑜團隊必須是要個有效率的團隊。第二個，韓國瑜要七點起來有這麼困難嗎？此時，趙少康指著旁邊民進黨鄭運鵬表示，鄭都能四點半起來，你韓國瑜就不行嗎？他高三每天都五點起床念書，因為玩了兩三年了，所以高三只好五點起來念書，但還是起來念書啊！韓國瑜就慢慢養成習慣，晚上早一點睡覺，應酬少一點，早上就起來了！韓要有魄力點，做給大家看！

趙少康更表示，韓國瑜就以前新竹市長林政則為師，林在新竹市市政每次都是遠見第一名，為什麼？因為每次都是一早起來，就到處去跑，讓新竹市民都看的到。要知道新竹市可不是一個窮鄉僻壤，那是全國教育程度和經濟產值最高的城市，那裡的市民都說林是個好市長，所以韓國瑜要做到有這麼困難嗎？

(中時電子報)