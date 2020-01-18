109學測國寫第一大題以玩具作為題幹，申論「玩物喪志」或「玩物養志」，諸多考生在考試後反應，對此題印象深刻。圖為大安高工考場考生。（實習記者林志怡攝）

109年度學測國學登場，今年作文題目需要思考後才能下筆，像是第一大題以玩具作為題幹，談「玩物喪志」或「玩物養志」，可從個人生活經驗著手書寫，但考生多從「玩物養志」下筆，從個人興趣談志向，以及對時事與社會環境的觀察。

松山高中畢業生黃崇溢目前在清華大學就讀，希望能前進台大攻讀文學類科 系，今年投入重考。談到今年國寫題目，他認為，第一大題讓他印象深刻，至於如何申論「玩物喪志」或「玩物養志」，他則支持「玩物養志」，否定多數人認為玩玩具、追求興趣，是消磨時間的想法。

黃崇溢提到，壓力最降低人類的辦事效率，因此他在此題將Google、微軟等國際大型企業當作案例，強調在工作環境設置遊樂或休閒設施，能夠為員工紓壓，也結合自己在大學所歷經的實驗經驗，將興趣與個人喜好結合，能為工作帶來事半功倍的效果。這一題不難發揮，撰寫20分鐘便完稿。

第二大題則有兩個子題，其一為蘇東坡的古文，以及談「靜夜」的現代文，黃崇溢則說，這一整個大題較不容易發揮，特別是「靜夜」的題目，不好發揮，他則以個人失眠的狀況下筆。

南湖高中考生張姓考生則說，同樣對第一題談「玩物喪志」或「玩物養志」印象深刻，她則將自己小時候喜歡玩芭比娃娃的經驗下筆，在談到喜歡設計東西，希望未來也能以興趣作為志向，同樣支持「玩物養志」的立論。

中崙高中簡姓考生則表示，第二大題考題為「靜夜」，題目與考生生活有些距離，不容易發揮。

(旺報 )