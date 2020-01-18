新北市長侯友宜今天下午到「來趣新北旺大街」年貨大街，發送中和烘爐地福德宮首發限量1000份金鼠年招財錢母。（譚宇哲攝）

侯友宜與來賓共同再燈籠上題字。（譚宇哲攝）

新北市「來趣新北旺大街」年貨大街17至19日在市民廣場舉行，活動期間提供限時限量下殺5折的破盤價商品，吸引不少民眾到場搶購，新北市長侯友宜今天下午特地到場發送中和烘爐地福德宮首發限量1000份金鼠年招財錢母，祝民眾財運滾滾來，「鼠」錢數不完。

「來趣新北旺大街」年貨大街今天下午熱鬧滾滾，先是蘆洲忠義廟神將團到場帶來精彩的神將表演，接著由侯友宜親自發送中和烘爐地福德宮的招財錢母，吸引大批民眾排隊領取，公告下午2點發放，有民眾上午11點就到場排隊。

侯友宜表示，年貨大街100個攤位提供年菜、伴手禮等各式年貨，商品最低下殺5折，等於買一送一，希望讓民眾一次買齊年貨，過個快樂好年，現場還有漂亮年節燈飾，是最好的拍照打卡環境，還有一個許願池，他已投幣祈求國運昌榮、新北更好以及大家平安健康，歡迎民眾來迺年貨大街、求好運。

新北市經發局表示，年貨大街活動到19日止，除了有百家新北商圈、市場美食、觀光工廠等攤商，還有橫掃國際食品獎的頂級商品「果木小薰」也進駐，每天提供限時限量下殺5折的破盤價商品，消費滿千元還可抽Philips健康氣炸鍋、Le Creuset法國鑄鐵鍋等明星商品，並兌換活動百元抵用券，滿額500元另送限量招財御守，歡迎民眾把握機會辦年貨、拿好康。

(中時 )