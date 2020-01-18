林姓男子被台北市家防中心認為違反《性侵害犯罪防制法》規定，沒有定期向警察機關報到並接受身心治療或輔導教育，依性侵害加害人屆期不履行定期報到罪移送，台北地檢署偵查後，確認林男沒有收到報到函文，將林男不起訴處分。

依《性侵害犯罪防制法》23條第1項規定，性侵害犯罪的加害人須定期向警察機關報到。台北市家防中心認為林姓男子故意不報到，無故不到台北市衛生局指定的處所接受身心治療或輔導教育，同時，也沒有繳交衛生局裁處的1萬元罰鍰，更沒有依衛生局的函令再接受身心治療或輔導教育，涉犯性侵害加害人屆期不履行定期報到罪。

北檢偵查時，林男不否認沒有前往接受身心治療，但堅詞否認有違反《性侵害犯罪防制法》的犯行，也沒有收到過相關通知。檢方清查家防中心提供的林男身心治療及輔導教育列表，發現歷次的罰鍰通知及函文，都是公示送達，林男的戶籍也都在文山區戶政事務所，確認林男沒有收到函文及通知，無法證明林男有違反函文命令的犯意，同時，也沒有任何積極證據足以證明林男有什麼違反《性侵害犯罪防制法》的犯行，因此依罪證不足，將林男不起訴處分。

(中時 )