副總統陳建仁今日下午出席「2020總統府歲末聯歡 活力寶貝共團圓」活動時表示，加速幼托公共化、建立幼托準公共機制、拓展平價幼兒園；政府會持續努力，讓每一個孩子都得到很好的照顧。

副總統致詞時，首先歡迎大家來到總統府參加「2020總統府歲末聯歡 活力寶貝共團圓」活動，他說，很榮幸4年來都能代表總統參加這個相當有意義的活動。農曆春節快到了，他很高興能與大家提前歡慶佳節，並祝福大家新春愉快、闔家平安！

副總統特別感謝「中華身心障礙者職業技藝協會」陳土金理事長長期致力於身心障礙者、低收入者、原住民、弱勢兒童及少年的福利事業，陳理事長邀請了很多企業界人士共同努力，讓我們能夠在歲末向所有的孩子傳達愛與關懷，讓他們一整年都充滿光明、溫暖及希望。

副總統說，兒童及少年是國家的重要資產，也是未來的希望，國家、社會、家庭都有責任要好好栽培他們，政府一定要跟民間一起合作。

副總統指出，未來政府將育兒津貼從每個月2,500元加倍成5,000元；補助年齡從0到4歲擴大為0到6歲。此外，也全力加速幼托公共化、建立幼托準公共機制、拓展平價幼兒園，希望讓所有的孩子從0歲開始就能得到很好的照顧。

副總統說明，現在0至2歲幼兒，各類托育機構可收托人數已經達到7.4萬人，而2至6歲公立及準公共幼兒園可提供的就學名額也已經達到31.8萬名，但是還要繼續努力，讓每一個孩子都得到很好的照顧。

副總統也提到，針對幼兒及兒童教育的部分，政府在去年4月修正《家庭教育法》，希望能主動關心與提供家庭教育的資源及服務給新手父母；此外，也出版了0至6歲正向教養手冊，讓孩子從小就可以培養、建立親密關係，有健全的人格發展。

副總統說，每一個孩子都是未來的希望跟榮耀，期盼民間社團持續與政府共同努力，讓孩子具有更多的包容多元及尊重差異。

(中時 )