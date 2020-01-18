今年學測國語文寫作有兩題，第一題是論述玩玩具是「玩物喪志」或「玩物養志」，第二題則是寫靜夜情懷。全國高級中等學校教育產業工會解析說，今年的國寫題設計平易但精緻，深具鑑別度。

板橋高中官廷森老師表示，今年國寫第一題引用〈物體系：玩具的文化分析〉文章，要考生於「玩物喪志」或「玩物養志」擇一立場發揮，與大考中心參考試卷「玩，我的玩具」一題有異曲同工之妙。考生須結合自身成長經驗發表看法，既須記敘抒情，又須評析議論，富有挑戰。

北一女中老師梁淑玲表示，第二題的「靜夜情懷」，考生在描寫對靜夜的體驗及抒發個人感受時，除了記敘抒情之外，尚須結合蘇軾〈臨江仙〉或陳列〈山中書〉面對靜夜的體會、思考與情感，細讀引文的古今參照，應能提供考生一些書寫方向的發想。需注意不能只描寫靜夜的狀態或美好，重點在書寫自己的感受、思考及內在的生命情調，宜避免無謂的漫談。

全中教認為，本次試題的測驗目標更接近於國文科的學科本質，並能體現108新課綱的素養導向精神，與考生的生活經驗結合度更高，也為國寫試題提供了一個良好的示範。

(中時 )