白嘉莉在《台灣名人堂》暢談如何踏進電視圈與擔任主持人的因緣際會，她從小在學校就常參加演講比賽，「可能是我的膽子很大，上台時我不但不害怕，而且我喜歡掌聲。」喜歡享受掌聲的白嘉莉回憶起第一次登台的服裝，是媽媽親手一針一線、連夜加工縫製而成，回想至此她不禁潸然淚下，「真的是慈母手中線、很感動。」

白嘉莉（右）接受《台灣名人堂》侯乃榕專訪。（台視提供）

當年的她第一次嘗試《風蕭蕭》演出可謂吃足苦頭，「記台詞不難但要演哭戲，怎麼樣我也哭不出來，最後只好趕快滴兩滴眼藥水。」在演藝事業巔峰之時閃退螢光幕，她表示一連串的演藝工作讓她忙得睡眠不足也沒有自己的時間跟生活，到了印尼後她毅然決然要在那展開她的新生活，「到印尼好像到了一個世外桃源、換了一個環境，我也不會再去留戀過往的掌聲，開始學習印尼語，寫作、畫畫，過得很充實。」一開始比較不習慣的就是印尼毒辣的太陽，「有一次回台灣，我朋友都說你現在不是『白嘉莉』是『黑嘉莉』，整個曬黑了。」

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