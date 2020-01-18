由甄子丹監製和演出的賀歲片《肥龍過江》，片中他靠著特效化妝，變成120公斤的胖警探，同時這部電影也出現多部李小龍的經典作品，向自己的偶像李小龍致敬。而喜劇巨星康康也是李小龍的超級粉絲，之前《葉問4：完結篇》因為有李小龍的角色，特別包場支持，這次也在過年前為電影《肥龍過江》站台，力挺這部歡樂賀歲電影。

康康在年貨大街發紅包為電影造勢。（圖／華映提供）

《肥龍過江》可以看到動作巨星甄子丹化身為圓滾滾的120公斤警探，但是一樣不失以往靈敏動作場面，打得精彩致敬偶像李小龍。而身為李小龍的超級粉絲康康，其實也很喜愛甄子丹主演的《葉問》系列。曾在2018年的破億賀歲大片《花甲大人轉少年》中穿上胖胖衣化身為150公斤的胖三叔康康，這次也為力挺《肥龍過江》，再度穿上胖胖裝到霞海城隍廟前為電影宣傳造勢。

康康為甄子丹主演的電影宣傳。（圖／華映提供）

電影公司為宣傳電影特別邀請康康穿上搞笑的胖胖衣，到迪化街的年貨大街跟現場民眾拜早年。康康大方分享胖胖裝的材質相當悶熱不透氣，他透露說當初拍攝前都要經歷3小時的特殊化妝，但是為了電影效果他覺得一切都值得。他也很佩服甄子丹在《肥龍過江》內身著這樣的胖胖裝還能作出如此精彩的武打動作。康康現場還嘗試穿著穿胖胖裝耍雙截棍，效果十足，把現場民眾逗得很歡樂，民眾擠在霞海城隍廟前一睹康康的搞笑風采。

活動現場康康也準備了特殊好禮的紅包，在人潮洶湧的霞海城隍廟前發送，祝福現場民眾紅包鼠不完，提早跟民眾拜年。無論是前來霞海城隍廟拜拜或是迪化街購買年貨的民眾們收到紅包都很開心，還有民眾在現場試穿了胖胖裝，體驗當一個棉花糖人福態福氣過好年。《肥龍過江》即將在農曆賀歲1月23日上映。

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(中時電子報)