現代人為了方便及節省時間常點外送，業者也看準市場大餅紛紛搶攻商機，不過有時卻會發生糾紛鬧得雙方不愉快，像是藝人趙正平等了1小時卻拿不到餐點，要求平台退錢卻被冷處理，讓他氣到痛批：「消費者是可以被挾持的嗎」？

趙正平在臉書曬出對話紀錄，只見他跟外送平台訂餐，過了一個小時仍拿不到東西，便跟業者要求退錢，沒想到客服人員回覆：「您的訂單已被店家接收，正在為您準備餐點，目前無法取消訂單，如果堅持想要取消訂單，那將會導致無法退款」，這讓趙正平大動肝火怒嗆：「已經一個小時了，你們不要太過分，你們打算幾點送到呢？說話啊可以不要逃避嗎」，更強調用餐心情已被嚴重影響，反問對方該如何賠償損失？

趙正平與外送平台客服人員對話紀錄。（圖／趙正平臉書）

雖然客服人員頻頻道歉，但趙正平仍難接受並回嗆：「這麼爛的服務還敢向消費者收費嗎？官方不解釋嗎？自以為是嗎？消費者是可以被狹持的嗎」，雖然最後拿到餐點，但趙正平則無奈表示：「食物全是冷的」，對此網友則表示：「最近在抗議，不棄單但會晚送」、「罷工後砍薪就少很多外送了」。

(中時電子報)