苗栗縣警竹南分局為體念春節期間多數餐館休息未營業，分局官警年節期間服勤前後，常面臨殘羹冷飯問題，特別成立警察行動休息補給站，以實際行動關懷服勤同仁用餐，解決同仁年節服勤用餐不便問題。

竹南分局在春節連續假期期間，在「客家圓樓」、「苗栗高鐵」、「好望角風景區」及「國道入口高乘載管制」等熱門觀光景點及重要交通要道，都有排定負責交通疏導勤務的官警，由於過年期間用餐不便，因此，分局特別規劃成立警察行動休息補給站，將熱騰騰的愛心餐及新鮮水果送到服勤同仁面前，讓同仁於寒冬中服勤也能感受到分局關懷同仁身體健康的用心。

竹南分局分局長張文川表示，警察工作24小時全年無休，春節期間服勤同仁尤其辛苦，希望行動補給站送達的不只有溫熱的飯菜，更有滿滿的關懷，期能有效激勵工作士氣、凝結團隊向心力，共同達成春節期間「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」的重點任務。

(中時 )