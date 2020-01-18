樹林區公所今在樹林火車站二樓大廳舉辦「春聯報喜賀新歲名師揮毫」活動。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

迎接農曆鼠年，樹林區公所今在樹林火車站二樓大廳舉辦「春聯報喜賀新歲名師揮毫」活動，由區長陳奇正、市議員陳世榮、台鐵運務段長古時彥、樹林車站站長王增熙、中嘉電視董事長陳煥鵬等人開筆揭幕，寫出「鼠生睿智迎新春、和諧安祥過好年」，歡喜迎接即將到來的農曆新年。

活動由樹林區公所邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會、樹林客家鄉親會書法名家現場揮毫，民眾可挑選自己喜愛的對聯，請老師書寫，透過張貼嶄新的春聯、招喜的「桃符」除舊佈新，象徵新的一年到來。

陳奇正表示，每位書法老師各有特色，尤其手寫的味道特別不一樣，除隸書、楷書、草書別有風味外，老師們也準備配合鼠年意象的文字，讓春聯更加活潑有趣，另現場提供新北市限定「家金鼠喜」春聯提供民眾免費索取，以台語諧音來念「家，真舒適」，有新北市安居樂業的寓意。春聯中的「鼠」字，以手捧金元寶的松鼠構成，春聯上共有五個金元寶，象徵2020「五福臨門、財富雙收」。

樹林區公所表示，適逢春節期間，台鐵樹林站每年提供舒適的車站大廳辦理贈春聯活動，今年更規劃3個反貪腐宣導單位；中嘉家和有線電視也在現場加碼趣味遊戲，將各項數位便民加值服務，只要在時間內將一段鼠來寶順口溜唸完，即可抽出精美金鼠福袋。

董事長陳煥鵬表示，為照顧弱勢族群，凡具有109年低收入戶資格者，可以持相關證件於營業時間：每週一至週五08：30至20：30（國定例假日不營業）到中嘉家和門市（樹林區味王街1號A006）辦理免費裝機及收視服務。

(中時 )