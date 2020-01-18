台日高速公路首度締盟為姊妹服務區站，交通部長林佳龍（右三）等出席典禮。（陳淑娥攝）

台灣國道有清水服務區，日本也有清水休息站！台日高速公路服務區首度締盟活動18日舉行，交通部長林佳龍出席見證，經營廠商新東陽更打造全日本專區樓層，以增進雙方服務區站的國際知名度。

高公局表示，近年來與中日本高速道路株式會社旗下負責服務區營運子公司中日本EXIS株式會社進行友好交流，透過互相觀摩參訪等活動，交換各種服務區經營管理經驗，由於雙方均有以「清水」為名服務區，故讓台日清水締結為姊妹服務區站。

國道3號清水服務區3樓，也由新東陽等重新裝修開幕營運，引進人氣日式拉麵、烏龍麵、壽司、丼飯定食及日本和菓子及各式工藝品等專櫃，打造「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」，呈現濃濃日式風味專區，讓台灣與日本服務區走出國際化。

清水服務區位於台中清水，景觀台可遠眺台中港海景及大肚山夜景，被稱為國道最美休息站，去年營收更達7億多萬元，穩居國道金雞母寶座，如今增添「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」，預計將吸引更多用路人在年假期間造訪。

(中時 )