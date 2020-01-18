本身就是書法名家的文化局長林榮森，領銜開筆。（廖志晃攝）

書法家謝坤山自成一體，筆力遒勁。（廖志晃攝）

農曆春節即將來臨，南投縣文化局推廣傳統民俗文化與藝術之美，18日邀請40位書法名家揮毫，免費送出超過千副春聯；文化局長林榮森表示，希望藉此讓眾感受年節喜慶的氣氛，同時體會書法藝術之美，堪稱一舉兩得。

文化局揮毫贈春聯，邀請謝坤山、吳明晃、陳恆聰、洪助誠、洪森熙、洪嘉勇、劉志欣、林文士、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、黃昭祥、張碧雲、楊小鈴、陳景元、張南山、陳連忠、林木村、黃速珍、洪毓秀、張文岳、廖豐欽、吳宏禧、林宏民、廖育德等知名書法家揮毫；下午另有15位書法名家接力登場，每位名家字體各具特色，各有風格。

書法家吳明晃，運筆自成一格。（廖志晃攝）

書法家黃昭祥，致力推廣書法藝術。（廖志晃攝）

本身就是書法名家的林榮森領銜開筆後，民眾依據領到的號碼牌，觀摩書法大師現場揮毫；副縣長陳正昇、縣議員游宏達、南投縣美術協會理事長廖述麟、南投縣書法學會理事長洪森熙都到場感受年節氣息。

書法家陳恆聰，是校長也是才子。（廖志晃攝）

書法家張文岳揮毫，民眾排隊等候同時欣賞文字之美。（廖志晃攝）

南投縣文化資產學會及錦春堂文化基金會也在場設攤，印製「鼠年版印年畫」及「門神版印年畫」，供大家免費索取，吸引民眾大排長龍。

書法家吳德賢，身兼刀、筆專長。（廖志晃攝）

陳正昇表示，農曆春節將至，為了讓民眾體會過年的幸福感，文化局特別舉辦揮毫贈春聯活動，感謝參加活動的書法大師，也希望藉此表達縣府對大家的祝福。

林榮森表示，門前貼春聯是傳統過年的習俗文化，象徵揮別過去迎接新的一年，帶來更多的喜氣，希望透過揮毫送春聯，提醒大家重視年節代表的意義；再者，文字是記載與溝通媒介，書法更是藝術表現的重要形式，目前，因為電腦和手機普及，許多人連字都忘記怎麼寫，書寫能力低落，文化傳承出現斷層，實在令人擔憂，因此，也希望藉此提醒大家對書法藝術文化的重視。

(中時 )