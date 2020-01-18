疾管署今日接獲大陸疾控中心通知，大陸新增4例2019新型冠狀病毒感染的肺炎病例，個案均為男性，發病日介於1月5日至8日，目前病況穩定隔離治療中。國內截至1月17日共4名通報「嚴重特殊傳染性肺炎」個案，目前均二採檢驗中，初步驗出為流感，暫排除武漢肺炎，如果間隔24小時後再次採檢所驗的新型冠狀病毒亦為陰性，即可排除。

疾管署副署長莊人祥表示，大陸新型冠狀病毒感染肺炎病例，目前已累計45例，2例死亡，治療中重症5例，15例出院，密切接觸者累計763例，追蹤中98人，尚未發現相關病例。

至於國內截至17日止，無新增嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，莊人祥指出，目前共4名通報「嚴重特殊傳染性肺炎」個案，經檢驗為2例A型H1N1流感，2例B型流感，4位首次的新型冠狀病毒檢驗皆陰，如間隔24小時後再次採檢所驗之新型冠狀病毒亦陰性，即可排除。

因應大陸武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，並針對國際及小三通港埠的入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估，莊人祥表表示，自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行31航班，共檢疫3千541名旅客及機組員。

莊人祥強調，農曆春節將至，提醒國人赴武漢旅遊，應避免接觸呼吸道症狀病患、野生動物及出入傳統市場或醫療院所，並做好個人防護措施，返國後14天內如出現發燒及呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史以利診斷及治療。

疾管署也再次發布致醫界通函提醒醫療院所，為加強因應中國大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，防範疫情危害國人健康及防疫安全，請醫療院所加強疑似個案通報及落實相關感染管制措施，包括出現發燒及呼吸道症狀，且發病前14日內具武漢旅遊史、居住史等符合通報定義的病患，通報「嚴重特殊傳染性肺炎」；自大陸返台，無武漢旅遊史的急性呼吸道感染病患，如符合新型A型流感通報定義，通報「新型A型流感」；如不明原因肺炎病患，有群聚現象，或其職業為醫療照護工作人員，請通報「不明原因肺炎」。

(中時 )