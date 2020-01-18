學測國寫滿分50分，有兩題，第一大題「玩具」要考生在引文中找線索，以80字說明積木的由來，並說明玩具對考生而言是玩物喪志或玩物養志？第二大題「靜夜情懷」，用蘇軾〈臨江仙〉及陳列《地上歲月》對照，談遠離塵世或是心繫紅塵的感悟。闈內老師認為此次國寫有三大特點：取材生活化、考點靈活化、兩題所測各有偏重；解題教師則認為非常好發揮。

建國中學教師周杏芬認為玩具題算是非常容易作答，不論是玩物喪志或玩物養志，破題時先確定觀點，接著清楚表意，只要言之成理，應該都可以得到不錯分數。

中正高中教師張青松表示，105大考中心研究試卷也考過玩具，但是放在感性題；此次考法玩具是甚麼其實不重要，重要的是對自己的影響，因此省思是重點。

中山女高教師李明慈表示，這次感性題只有一題，且沒有限定字數，首先要理解甲乙兩文的情懷及抉擇，不管選擇哪一種，都要說明自己的抉擇過程並陳述理由及抒發情感。由於題目淺顯，取材及表現手法變得很重要。

成功高中教師李仁展表示，甲乙兩文寫作共同點是都描寫情境、描寫聲音，接下來會有自我叩問和回答。只要大致掌握題旨並略能發揮想像、抒發情感，結構尚稱完整、文辭平順，就能拿到起碼的分數。

另根據大考中心表示，學測首日手機未完全關機共48件，第二天數學科考試時是24件；未攜帶有效應試證件者，到數學科考完為止共累積301件。

(旺報 )