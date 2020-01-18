2020大選國民黨大敗，候選人韓國瑜大輸蔡英文260萬票，區域立委也落敗多席，引黨內改革聲浪。青壯派立委柯志恩、李彥秀雖連任失利，其完整學經歷與優質形象，卻讓不少支持者寄與厚望；被問到下任黨主席最看好誰？柯綜合各項能力，點名新北市前市長朱立倫，李也表示贊同。

柯志恩、李彥秀兩人一起上直播《是誰讓我們變成在野Ｘ2的女人》，談到最看好誰擔任下屆國民黨黨主席？柯表示，現在如果要他說的話，放眼過去，又要有行政經驗，又要算是五、六年級生，又要能負擔每個月龐大黨務開銷，又要能夠服眾人，要他老實講，目前為止他想到的就是朱立倫。

李彥秀隨即附和：「我看的也應該是他。」李補充道，目前浮出檯面的幾個黨主席人選，憑良心講每個人都有其長處與短處，所以黨日後應當走「集體領導」路線，而非過去英雄式「一人領導」。柯志恩直言：「你覺得國民黨有這種DNA嗎？」李表示：「那就要徹底去改造啊！」柯接道：「我覺得沒辦法，我覺得是整個組織要打掉重練。」

不僅如此，柯志恩進一步指出，國民黨應將財產重新盤點並盤整人力，該資遣的就要資遣、地方也不見得要這麼大，究竟需不需要那麼多黨職也可再討論，甚至可在咖啡館辦年輕人活動，重新出發，思維不必陷於傳統窠臼。

(中時電子報)