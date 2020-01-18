新北市板橋區公所今（18日）於板橋花市舉辦「年貨大街暨歲末年終愛心競標」活動。（板橋區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋區公所今（18日）於板橋花市舉辦「年貨大街暨歲末年終愛心競標」活動。（板橋區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋區公所今（18日）於板橋花市舉辦「年貨大街暨歲末年終愛心競標」活動，由攤商提供年節應景盆栽捐贈來參與競標，全數1折起標，現場擠滿搶好康及作愛心的民眾。

板橋區長林耀長表示，去(108)年底辦理愛心競標活動大受好評，再次結合花市攤商聯手進行第二波愛心競標活動，競標所得同樣全數捐贈予新北市愛心專戶平台，讓大家的愛心可以繼續傳遞下去，為社會貢獻一點心力，付出一點愛，也讓更多弱勢民眾過個好年；另結合板橋區農會、石門區農會、經發局評選烘培產品得獎商家及地方美食小吃舉辦年貨大街，展售時間至明日下午5時，民眾趕緊把握時間來花市採買年節應景花卉及年貨。

新北市板橋區公所今（18日）於板橋花市舉辦「年貨大街暨歲末年終愛心競標」活動。（板橋區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋區公所今（18日）於板橋花市舉辦「年貨大街暨歲末年終愛心競標」活動。（板橋區公所提供／葉書宏新北傳真）

板橋區公所表示，活動現場安排一連串精彩表演及玩遊戲發放好康禮，民眾反映非常熱烈，花市業者更是個個業績長紅。今年受到暖冬氣候影響，年節應景的蝴蝶蘭、金桔或菊花等花卉最近正值盛開且產量充足，整體價格穩定，即日起至農曆年期間是採購花卉的「旺季」，越接近農曆年，還會出現一波漲價潮，消費者想買到好看又便宜的年節花卉，最好早點出手。

板橋花市自治會表示，為了滿足廣大民眾在農曆年前採購花卉的需求，板橋花市特別調整營業時間，1月20日公休日取消，1月18日至23日延長營業至晚上10時，除夕當天營業至晚上8時，春節期間休市，各攤商自由營業，2月2日（初九）恢復正常營業，消費者可把握時間前來採買年節應景花卉。歡迎民眾利用農曆春節假期攜家帶眷到板橋花市賞花、喫花，渡過一個不同感覺的金鼠年。

(中時 )