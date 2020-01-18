台中市府社會局長彭懷真（左起）與立委張廖萬堅祝福弱勢家庭的孩子勇敢追尋夢想，把愛散播到全台各地，這項殊榮給與這群孩子滿滿的自信心及勇氣。（財團法人熱愛生命文教基金會提供／盧金足台中傳真）

社區關懷照顧據點長輩親手縫製鈴鐺手鍊，在啟航儀式時幫孩子套上，給這群充滿愛心的小天使們滿滿的祝福與鼓勵。（財團法人熱愛生命文教基金會提供／盧金足台中傳真）

財團法人熱愛生命文教基金會18日為弱勢孩子舉辦為期六天「閃耀凡星─追夢心旅程，敢夢新奇蹟」環台公益音樂巡演活動，前往七個榮譽國民之家及養護中心進行活動。市府社會局長彭懷真祝福弱勢家庭的孩子勇敢追尋夢想，把愛散播到全台各地，這項殊榮給與這群孩子滿滿的自信心及勇氣。

參與環台公益音樂巡演活動的孩子，大部分來自弱勢家庭，孩子們改變以往社會對弱勢家庭孩子的感觀，藉由音樂及律動活動帶領長輩進行互動，給予榮民之家及養護中心的爺爺奶奶們熱情與溫暖，提前帶給長輩們農曆新年團圓氣氛。

推行代間教育多年的熱愛生命文教基金會，邀請社區關懷照顧據點的阿公阿嬤出席啟航儀式，孩子們服務據點長輩，作為環島巡演的第一站，社會局長彭懷慎、立委張廖萬堅也到場鼓勵。

社區關懷照顧據點長輩親手縫製鈴鐺手鍊，在啟航儀式時幫孩子套上，給這群充滿愛心的小天使們滿滿的祝福與鼓勵，世代交融中充滿溫馨與感動。

熱愛生命文教基金會扶助的新住民二代「小祥」，年紀小已經參加三次環島，每一次環島小祥都是長輩的開心果與小天使，積極的參加回饋活動；小祥爸爸長期因癌症臥病在床，接受到社會大眾的協助，新住民的媽媽常告訴小祥要懂得感恩回饋，每次環島結束後小祥與跟家人分享沿途風景及美好回憶。

2020「閃耀凡星-追夢心旅程，敢夢新奇蹟」環台公益音樂巡演活動，今日自台中出發後行經嘉義、台南、高雄、台東、基隆及新竹等地，進行關懷榮民之家長輩活動，弱勢孩子將為長輩展現音樂演奏、公益服務。

(中時 )