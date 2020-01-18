由麗寶集團斥資30億元在后里打造的麗寶樂園渡假區Outlet Mall二期，今（18）日在麗寶集團董事長吳寶田、台中市長盧秀燕等人剪綵下正式開幕，預定引進店家及品牌約150家，合計一、二期總營業面積11公頃、總店舖數280家，將是中台灣最大Outlet Mall，2020年營業額上看60億元。

麗寶集團今日舉辦Outlet Mall二期開幕典禮，盧秀燕受邀致詞時表示，麗寶加碼投資台中，不僅增加在地就業機會，也吸引更多旅客到台中、后里消費逛街，讓更多人認識台中；此外，市府也常與麗寶合作帶動地方發展，如跨年活動、2020台灣燈會及2020世界蘭花會議暨展覽等，期盼攜手拼經濟讓台中更美好，「歡迎民眾到后里白天逛麗寶Outlet、晚上逛燈會！」

麗寶集團董事長吳寶田表示，集團接手月眉至今邁入第15年，合計砸下百億元打造麗寶樂園渡假區，目前園區擁有飯店、麗寶國際賽車場、摩天輪、Outlet Mall一期及二期等，速車主題飯店預計3月開幕，員工人數從當初的300多人至今已超過1,000多人，感謝各界作為後盾，麗寶集團將持續深耕台中、投資台灣。

麗寶Outlet Mall二期自去年12月25日試營運以來，至今已湧入60萬人次的參觀人潮，園區以義大利避暑勝地「科莫湖」街道為設計概念，有全球獨家星巴克鐘樓，還有小型運河，也增設后里唯一的秀泰影城、書店、餐飲、各種精品等，更有占地500坪、中部最大湯姆熊主題旗艦店，木育森林（Wooderful Life）也在二期設置全台最大體驗區，預期年營業額將上看60億元。

麗寶Outlet Mall二期今日歡慶開幕，包括盧秀燕、麗寶集團董事長吳寶田、麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻、立法委員江啟臣、立法委員當選人楊瓊瓔、市議會議長張清照、前議長張清堂、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標、觀光旅遊局長林筱淇等人均與會慶祝，一起邀請民眾來后里逛樂園、賞燈會。

陳志鴻表示，麗寶Outlet Mall今日歡慶開幕，GLORIA EYEYWEAR首3日每日推出限定商品，萬寶龍、GUCCI等精選墨鏡1折起；其中，Swarovski墨鏡不用2,000元；貴婦最愛鍋具品牌Tefal，法國原廠不沾平底鍋（28cm）特價999元買一送一、LICORNE聯名時尚腕錶特價999元、PALLADIUM 英式軍靴特價999元。

台中山線、海線首次進駐的秀泰影城，共有10個影廳，歡慶開幕1/18-1/20首三日推出百元電影，共超過1萬個座次，只要100元就能觀賞絕地戰警等大片，還能享受獨家舒適商務艙雙扶手座椅，提供顧客最舒適完善的觀影空間。今日下午1點半由藝人安心亞率新春賀歲喜劇片「殺手撿到槍」演員是元介、林美秀等一同舉辦電影首映會，讓民眾與明星朋友近距離接觸。

此外，即日起至3/1止，麗寶樂園渡假區滿3,000元就有機會抽中麗寶無敵享樂卡，可享麗寶雙樂園免費玩、飯店免費住、電影免費看等暢遊麗寶一整年，還有雙人日本來回機票、福容大飯店住宿券等超過300萬元的獎項。

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