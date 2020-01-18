太平輪遺族、棒球資深球評張昭雄，期待看到年底新地景公園落成。（許家寧攝）

太平輪遺族在紀念碑前獻花追思遇難親人。（許家寧攝）

今年是太平輪海難71周年，基隆市府與遺族18日至紀念碑憑弔逾千名罹難者，罹難者家屬代表張昭雄見近年紀念碑重見天日，不再深鎖圍牆，肯定市長林右昌用心，市府也預計海軍營區遷移後，結合周邊歷史場景，嶄新地景公園將在年底落成。

太平輪海難遺族今日齊聚太平輪紀念碑，由文化部長鄭麗君主持追思儀式，齊憶遇難旅。鄭麗君表示，1949年1月27日海難，不只是家屬的思念，更是遭逢戰亂渴望自由的重要移民歷史，感謝各方協調下，讓營區圍牆後退，後人思念不再需要申請。

太平輪遺族在紀念碑前獻花追思。（許家寧攝）

遇難旅客遺族表情哀戚，追思會時還有人不住拭淚。（許家寧攝）

今天很冷，相信當年這時候的海水更冰冷！立委蔡適應表示，過去他認為太平輪只是時代悲劇，直到去年香港反送中事件，讓他更有感觸，受難者面對時代動亂，只能用逃難方式追求好的生活，我們更應該珍惜，現在可以用投票決定自己的未來。

張昭雄說，太平輪海難今年71周年，印象小時候他曾在這裡玩沙，現在都已經82歲，國共內戰讓父親急忙結束上海生意搭船趕來台灣，船不幸卻沉了，但他不灰心，要努力活下去看到紀念公園落成，希望所有人都能記住這一段歷史。

文化局指出，中濱營區近期搬遷至和平島，將以太平輪紀念碑為核心，修復基隆要塞司令部官邸與校官眷舍，串聯周邊清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構區域，規畫成大基隆歷史場景廊帶，明年遺族出席追思儀式，將可看到完全不同的地景公園。

太平輪在農曆除夕前一天，從上海前往基隆途中與一艘貨輪相撞沉沒，造成932人喪生、僅50多人生還，為中國近代史三大船難，遇難者包括知名球評張昭雄之父、鑑識專家李昌鈺之父，以及為紀念碑遷出營區，大力奔走的已故鋼琴家吳漪曼的父親。

基隆太平輪海難71周年，不少遺族老耄仍堅持到場追思。（許家寧攝）

(中時 )