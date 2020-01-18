侯怡君在新一季《鏡子森林》登場，她飾演的「莊愛玲」加入整頓劇中成效不彰的「火線新聞」調查組，大嗆姚淳耀、瑭霏「好看的新聞端不出來，別告訴我有多愛新聞」；還操弄新聞畫面擠下同事報導、搶登頭條！戲裡侯怡君拍跑步戲，讓跟拍的導演吳宗叡「大仆街」，侯怡君忍不住說：「他真不知道我速度這麼快，我可以追上計程車。」

一場跑步追車的戲，攝影師在摩托車上對著侯怡君拍，導演吳宗叡自願要跟著跑，沒想到開拍後，侯怡君卯起來衝刺，她笑說：「他不知道我多能跑，有點肉肉的宗叡導演整個人仰馬翻；因為他，我們還再重跑一次。」侯怡君自豪體能超好：「我曾經要跟一部車子，然後沒想到那部計程車，還開得比我慢這樣。」

侯怡君劇中狂嗆姚淳耀。（圖／公視）

侯怡君在民視、公視《鏡子森林》第二季演出媒體總編輯「愛總」，是個善用姿色與手腕獲取消息的心機女，她為衝點閱率用盡手法、不計代價，還製造劇中演市長的柯叔元被強吻畫面，以搶登新聞頭條，也惹來同事們反彈。侯怡君也說：「我覺得她可以不顧一切、甚至可以犧牲生命，都在所不惜」。

侯怡君拍攝前請益了很多媒體主管朋友，她認為當中困難的地方是「不管肢體語言，或記者的專有名詞，都要演得到位、講得精準，還有處理新聞的即時感、緊急氛圍需要精準掌握」。演完後她慶幸自己不是記者，「他們有許多灰色地帶要去面對。我這樣一個戲劇角色的揣摩，雖然無法深刻體會，但它讓我更了解媒體人、記者辛苦的地方」，也說：「我很榮幸可以幫助記者說說他們平常不敢說的，他們的困難點在哪，我們幫你演出來了」。

《鏡子森林》第二季今（18日）起，每週六晚間9時，公視播映2集。侯怡君、藍葦華、鄭宜農與夏騰宏等主演將陸續登場。另外，每週日晚間10時民視播出；龍華偶像台與四季線上影視、LINE TV、KKTV、friDay等也將播映。

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(中時電子報)