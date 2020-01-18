服役將退伍的陳威廷，在成大電機所念書時，利用人工智慧與大數據一手打造新型交友APP程式。（程炳璋攝）

這款《AInimal》社群交友APP可分析使用者的性格，讓網友找到最適合的交往對象。（陳威廷提供／程炳璋台南傳真）

手機世代網路交友頻繁，引來援交、砲友等社會紊亂問題，成大電機所畢業的陳威廷在校時組1支團隊，透過人工智慧，一手打造可分析性格的《AInimal》社群交友APP，上線使用後吸引成大上千名學生加入，未來將逐步仿PTT模式，從成大校園發展到全台高教生族群。

24歲的陳威廷正在服役中，他有感於這個世代年輕人離不開手機，交友不再像以前需面對面認識，但交友軟體潛藏欺騙、偽裝等問題，於是利用人工智慧科技，研發一款社群交友APP《AInimal》。

陳威廷1年多前找團隊當起創辦人，研發一款《AInimal》社群交友APP，透過人工智慧與大數據程式，根據網友對話進行特質分析，分成5類特性，根據人格特質，與其他使用者配對聊天，藉電子寵物養成過程，深度解出網友個性，另外設計話題延燒指數、抽卡配對等內容。藉科技過濾，讓網友找到最適合的對象。

陳威廷將這款程式上線，在成大校園內已有上千名學生加入使用，透過更多人加入APP，累積驗證數據，並與團隊創造一套商業模型與行銷方式，因為團隊成績表現亮眼，在成大2019年圓夢計畫中獲人氣獎第3名，並入選美國新創海外培訓計畫，由他挑選兩名團員，3人一同前往美國培訓2個月。

即將退伍的陳威廷，認真將這款可分析個人性格的交友APP當成執行人生第一個創業專案，未來希望仿造PTT模式，逐步從成大校園發展至各高教體系的學生使用。

(中時 )