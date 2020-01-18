阿嘎作品《給自己的花－青綠色》牆面添綠意。（奇美博物館提供／洪榮志台南傳真）

豪華朗機工《流影》作品更新。（奇美博物館提供／洪榮志台南傳真）

奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」推出後受到許多民眾喜愛，唯一一件戶外作品《此刻．永恆》18日登場，此作品由享譽國際的義大利「影子大師」法布吉歐．康納利（Fabrizio Corneli）來台歷時1年實地觀測，並精算經緯度後，創作出的作品，能隨著太陽運行呈現上午與下午完全不同的光影之美，堪稱是「與太陽最詩意的對話」。

館方表示，戶外的影子創作難度極高，沒有可控制的穩定光源，必須掌握太陽的變化多端，尋找日光與影子之間存在的規律。法布吉歐透過複雜的數學邏輯計算日照時間，加上豐厚的美學文化底蘊，才得以完成饒富哲理、融入自然的藝術創作。

法布吉歐指出，作品是由一些小型的鋼件結構垂直矗立於牆上，透過太陽的軌跡在壁面描繪出影子，上午會出現「Forever（永遠）」及一隻飛舞的蝴蝶，下午則出現「Just（只是）now（現在）」，藉此呈現時光流逝中「瞬間的永恆之美」。

此外，影子魔幻展還有2件作品更新內容；其中，最受網紅喜愛的「藍色鏤空立方體」也換上新裝。這件由巴基斯坦藝術家阿妮拉．卡尤姆．阿嘎（Anila Quayyum Agha）創作的《給自己的花－青綠色》，原本是透過藍色鏤空立方體的中心光源，在天花板及白色牆面投射出滿滿的伊斯蘭圖騰影子，象徵伊斯蘭文化與各文化交會，沒有性別、種族與文化的隔閡，但去年阿嘎來台布展，從北到南看見許多樹林，映入眼簾的全是綠色，因此希望在原作中加入綠色元素，讓作品在漂洋過海來到奇美博物館後，有了融合台灣印象的獨特新生命。

經與館方討論後，決定在展覽前期保留作品原貌，展期中段再將作品的牆面塗為綠色，以符合藝術家的想法。在作品換裝後，瞬間從清新優雅的風格，轉為色彩鮮明的個性美，希望可以吸引民眾回流拍照打卡。

另件豪華朗機工的《流影》作品也推陳出新，該作結合聲光與機械科技，透過光球讓觀者在悠揚的悅音中感受光影變化，此波更新特別選用國際小提琴家、奇美藝術獎得主曾宇謙拉奏的《恩斯特：夏日最後玫瑰變奏曲》作為配樂，光點明滅隨著古典樂炫技的音符節奏變化舞動，民眾可以將光球視為舞伴，恣意遊蕩在旋律中與影共舞，享受一場虛實之間的感官饗宴。

(中時 )