台中社皮小皮球幼兒足球賽邁入第二年，吸引12隊伍報名參加。（社皮里長涂力旋提供／陳淑娥台中傳真）

全台足球熱持續發燒，台中地區足球表現尤為亮麗，豐原區社皮里辦公室18日發起「社皮小皮球幼兒足球邀請賽」，吸引12隊報名，幼稚園小朋友邁力在球場開踢，搭配親子足球闖關遊戲，500名親子共襄盛舉直呼過癮！

「社皮小皮球幼兒足球邀請賽」由社皮里辦公室與台灣新世代關懷協會及全國木藍足球聯盟冠軍「台中藍鯨足球隊」共同主辦，今年邁入第二屆，報名球隊比去年增加。台灣新世代關懷協會理事長暨立委江啟臣、市議員陳本添、張瀞分也出席活動，為孩子加油。

社皮里里長涂力旋指出，去年活動獲熱烈迴響，今年許多家長紛紛詢問，特別於寒假剛開始舉行賽事，藉此親子一起同樂，特別是闖關遊戲，比去年增加關卡，讓大小朋友都能有個快樂的周末假期。

江啟臣表示，由現場人數熱度來看，今年活動比去年更加踴躍，很開心能見到親子共同參與，陪伴是給孩子最好的新年禮物，希望大家都能夠享受在暖陽下運動的樂趣。

去年曾參與賽事家長說，今年比去年更多元豐富，該足球活動已成為孩子們念念不忘的美好回憶，希望未來都能年年舉辦。

(中時 )