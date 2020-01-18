于美人（左）親切與民眾互動。（謝瓊雲攝）

于美人（左）親切與民眾互動。（謝瓊雲攝）

知名主持人于美人在2020大選擔任親民黨主席宋楚瑜的發言人，選後她卸下發言人職務，18日到彰化二林出席公益活動，由「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」捐贈600戶年菜、物資等，她強調，選舉結束了，大家手牽手弭平傷口，呼籲民眾別讓憤怒戰勝理智，多多做公益，助人自助。

公益活動在二林鎮至揚宮舉行，場邊還吸引許多愛心廠商齊聚，以園遊會方式提供各式美食小吃，讓受邀的弱勢家戶領物資、年菜，歡喜迎接新年，場面溫馨；除創會理事長孫武良、于美人，新科立委謝衣鳳、二林鎮長蔡詩傑，藝人阿Ben與妻子小可也帶孩子體驗公益活動。不少粉絲慕名而來，排隊等著與于美人簽名、握手和合照。

于美人（左）每年與協會至全台許多偏鄉角落，分享愛與關懷。藝人阿BEN、小可夫妻也帶孩子共襄盛舉。（謝瓊雲攝）

于美人上台致詞時指出，再難過的日子，只要大家彼此鼓勵、互相支持，一切都能過去；她強調政治，就是最大的公益，有對的法案和政策，就能給人民最大的幫忙，她也不忘呼籲大家要支持新科立委謝衣鳳，讓年輕人到國會照顧人民。

于美人說，台灣是全世界最願意捐款、幫助人的地方，雖然遇到政治就比較激動，但選後大家應手牽手幫助傷口癒合，不要讓傷口再裂開，雖然需要時間，但大家盡量用正能量來引導人生，「不要讓憤怒戰勝了理智」；也因為台灣慈善團體多，可以彌補政府無法顧及的偏鄉角落，有許多大家想像不到的弱勢家庭與孩子，甚至有孩子連雞排都沒吃過，拿到雞排沒有立刻吃掉，只想要拿回家與家人分享，所以，協會才會每年辦這個活動，讓大家再苦的日子都能「活出甜味」來。

于美人（左）每年與協會至全台許多偏鄉角落，分享愛與關懷。（謝瓊雲攝）

協會表示，每年寒冬送暖總是堅持一樣的心情，今年二林鎮600戶弱勢家庭、約2000人分享這份愛的關懷，包括棉被、禦寒衣物、年菜、白米和民生用品等。

(中時 )