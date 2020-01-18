台中「林酒店」(THE LINHOTEL)前年發生蒸氣室傷人案，當時飯店6樓蒸氣室內的白色大理石石甕蒸氣孔，業者在溫度高達數百度下卻未設置防護或隔柵，導致1名陳姓律師左大腿二度灼傷而挨告。今日法院以原告提告時限已超過6個月，加上訴狀資料未完備駁回該案，讓陳姓律師氣結。

根據判決書，陳男入住該飯店後，進入蒸氣室休息，因當時煙霧迷漫，視線不清下為了怕閃避其他客人，不小心撞到石甕的蒸氣孔，陳男當下被溫度直逼數百度的蒸汽燙到而痛得大叫，就醫後經診斷左大腿約有1%面積的二度灼傷。

陳男事後向飯店反映，但卻未獲正面回應與處理，憤而對該飯店健身房俱樂部主任及林姓負責人提告。院方審理後，認定飯店設施確實未盡完善而發生意外，但因原告提告「業務過失傷害」的時限已超過6個月，加上訴狀資料也未完備，所以將此案駁回。

此一結果讓陳男氣結，認為時限過期原因，是法院未提供須補正資料的公文給他。而林酒店方面受訪時則回應，一切依司法判決，不多做評論。

(中時電子報)