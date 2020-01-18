郭彥均與巴鈺主持中天美食節目《來去CHECK IN》，前進號稱美食寶藏之地的南投，挖掘在地必吃的高CP美食，「郭巴」二人組首站來到媲美飯店Buffet等級的平價吃到飽火鍋，看著巴鈺大啖天使紅蝦的模樣，讓郭彥均忍不住提問：「妳跟老公誰剝蝦啊？」巴鈺嬌羞回應：「老公會用嘴巴剝給我吃，他還有很多你不知道的技能呢。」郭彥均笑回：「你老公舌功很強耶！」

「郭巴」在南投享受歐洲宮廷待遇。（圖／中天提供）

飽餐一頓後，滿足的「郭巴」二人組挑選了位在南投市區的「城堡」入住，郭彥均說：「不用出國也不用跑到清境，這裡就能住到歐洲宮廷酒店，重要的是窗外的景色，一看出去就是整個市區的夜景。」半信半疑的巴鈺趕緊將房門推開，沒想到映入眼簾的竟然是華麗的水晶吊燈，巴鈺驚訝表示：「這是把博物館變成飯店嗎？從大廳一路走來，不是挑高5米8，就是走廊佈滿名畫，每個房間都有水晶燈耶！」

「郭巴」還到雞舍體驗古法煉製滴雞精的秘訣，不只有滴雞精可以喝，全雞料理吃到飽，讓郭彥均讚不絕口說：「這裡每道料理光用看的就令人食指大動，我從出生就想吃了，他們的雞腳還被叫做『打架雞腳』，有太多人為了搶吃打架啦！」厲害的是光雞湯，就有四物、金線蓮、何首烏、冬蟲夏草等多種口味，讓「郭巴」二人尖叫直呼：「這喝2碗就回本啦！你看這裡CP值多高！」

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(中時電子報)