模特兒Tina擁有台大碩士高學歷，求學期間對新媒體營銷有興趣，索性投入「網紅」事業，擁有近2萬粉絲。出色表現獲邀客串戲劇《女力報到》，短短64秒的演出讓觀眾驚艷，事後臉書粉絲專頁與私人臉書卻因不明原因遭停權，不僅Tina表示可惜與無奈，網友更為她大抱不平：「是美到被停權嗎？」

Tina因熱愛古典詩詞，大學念的是中國文學，受券商高管家人影響，對商業、金融耳濡目染，進入台大研究所深造並順利取得碩士學位。Tina表示，自己唸研究所時，有感新媒體營銷的未來性，抱持「不入虎穴焉得虎子」的精神，乾脆自己投入「網紅」事業，不僅作為學術驗證，也盼能開創屬於自己的事業一片天。

沒有經驗、背景的Tina，只能靠著自己不斷摸索，憑藉出色外貌與鍥而不捨的機會爭取，臉書粉絲數也來到近2萬。除了被媒體封為「佛系女孩」專訪、以「高學歷美女」之姿登上綜藝節目《國光幫幫忙》，更獲邀客串《女力報到》，短短64秒的演出，卻讓觀眾被這位「路人」驚艷，紛紛打聽「她到底是誰？」Tina臉書粉絲隨之暴增，不料事後不僅臉書粉絲專頁，就連私人臉書都遭不明原因停權，苦心經營頓成烏有。

Tina臉書粉絲專頁「佛系女孩緹娜的塵世手札」，粉絲人數曾高達近2萬人（圖為11558時截圖），後因不明原因遭停權。（圖／截自臉書）

不服輸的Tina在IG重起爐灶，粉絲數將破萬人，臉書粉絲團也重新開張。談到這段「臉書停權驚魂記」，Tina表示最心疼的是長期愛護她的粉絲們，盼自己的經驗能喚起大眾對臉書人權與申訴機制的重視；無論外拍、廣告或演出，她很珍惜自己的每個機會，對於過去事懶得追究，只希望大家看見他的努力，給她更多支持、跟她一起著眼當下。

許多網友為Tina大抱不平，有人直言：「是美到被停權嗎？」其他人則紛紛回應：「傻眼」、「莫名其妙」、「是國家機器嗎？」「這一定不是個案」、「善良是你的代名詞」、「一定支持你到底」、「大概有人嫉妒吧！」「加油！」「竟然不能申訴救回來！」「有些人就是人醜心醜」、「別跟他們一般見識」、「重新開張立馬按讚」。

模特兒Tina。（圖／取自臉書「Tina楊涵婷」）

模特兒Tina。（圖／取自IG帳號：hanting1108）

模特兒Tina。（圖／取自IG帳號：hanting1108）

模特兒Tina。（圖／取自IG帳號：hanting1108）

模特兒Tina。（圖／取自臉書「Tina楊涵婷」）

模特兒Tina。（圖／取自IG帳號：hanting1108）

(中時電子報)