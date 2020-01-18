民眾排隊領取春聯。（袁庭堯攝）

民眾排隊領取春聯，現場人潮。（袁庭堯攝）

總統府秘書長陳菊18日下午回到高雄，在高雄車站發放春聯。針對今日報導她即將卸任休養、並擔任罷韓操盤手一說，她嚴正駁斥全是杜撰，強調這樣格局、人生境界太低，她的職務也不可能是為了要罷免某人，未來去留尊重總統安排。

陳菊一下車就受到排隊民眾的歡呼迎接，外界解讀，陳菊是刻意在年前回到高雄、與韓國瑜「一較高下」，但陳菊表示，會這樣想，實在是太不了解高雄市民。

「高雄市民，沒有一個人可以操控、阻擋。」對於2018年市長選舉結果，陳菊表示相當自責，還說自己被一些媒體罵、羞辱了一年多，她都忍辱負重。2020總統大選結果顯示，高雄市民用選票表達一年多來的意見，她尊重又感謝。看到高雄市民給出超越她99萬票的百萬新紀錄，讓回到高雄的她感覺溫暖。

對於卸任後、是否回到高雄擔任「罷韓操盤手」，陳菊直言這樣格局、人生境界太低。她強調，罷韓行動截至目前為止展現絕高自主性，她的職務也不可能是為了要罷免某人。

陳菊強調，媒體報導她即將卸任休養一事，完全是杜撰。陳菊表示，她是一個極端自重自律的人，了解在每一個階段所扮演的角色。當沒有功能、對台灣沒有幫助的時候，一定會進退自如，不需要去討論她的人事。陳菊也強調，總統是個有智慧的人，一切尊重總統的職權。

對於外界對她健康的質疑，陳菊只回應，她能夠全台南北跑透透助選，應該表示健康狀況還不錯。但是外界各種傳言，對她一個台灣長期投入民主運動的人，不適當也不好。

(中時 )