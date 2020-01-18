「苑裡圳舊水門」建於日據時代，16日獲文資審議委員會審議通過，指定為縣定古蹟。（苗栗縣文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

「苑裡圳舊水門」建於日據時代，16日獲文資審議委員會審議通過，指定為縣定古蹟。（苗栗縣文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

位在苗栗縣苑裡鎮上館里的「苑裡圳舊水門」，16日獲文資審議委員會通過指定為縣定古蹟，苑裡圳舊水門建於1914年，負責引、取大安溪水，灌溉苑裡約3000甲農田，保存完整日據時代建築特色，另外「苗栗台鐵站5號倉庫」、「出磺坑13號宿舍」也獲登錄為歷史建築。

文化資產科調查，位於上館里靠近火炎山一帶的「苑裡古圳」，創建於1818年，負責引水、取水的苑裡圳舊水門，推測建於日據時代大正年間，與大安溪堤防共構，以石塊砌成，厚實堅固，造型優美，迄今依舊保存完整，見證了苑裡地區水田文化發展。

苑裡圳舊水門為拱型石砌隧道，設有螺旋捲揚門板，以利管理灌溉用水，其中壩體為方石砌圳壁、圳路則是卵石砌圳壁，保留日據時代建築特色，至今仍可找到當時申請設置的日本總督府文件，審議委員認為，該水門深具文化資產保存價值；地方也樂見水門列入古蹟，成為「活歷史」。

新登錄的歷史建築則有「苗栗台鐵站5號倉庫」及「出磺坑13號宿舍」，另，原2010年登錄「通霄鐵道糧倉」為歷史建築，這次審議增加登錄範圍，正式更名為「通霄鐵道糧倉建築群」。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣登錄的有形文化資產共有85件，國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築54處、文化景觀4處、一般古物11件，期望透過文資的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產。

(中時 )