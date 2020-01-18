「WeCare高雄」等團體發起罷免高市長韓國瑜，第一階段的罷免程序已達標，但高市府估算，若罷韓成立，投票需花8000多萬元，高雄市選委會主委、副市長陳雄文表示，目前市府沒這筆預算，第二預備金是保命錢，應用在保護市民安全，到時候市府恐怕只能舉債。

高市府估算罷韓投票成立，約需花8000多萬元，主要是支應人事費，需設2000多個投開票所，其他還有印選票、運輸費等費用；陳雄文指出，罷韓投票是突然冒出來的一件事情，高市府當然不會預編這樣預算。

陳表示，希望中央選委會能補助，但中選委會好像說要地方自籌，地方沒有別的預算，有一個可能是動用第二預備金，但第二預金是保命錢，今年若有颱風、災害，動用這筆該是用在保護市民安全。

陳強調，高雄已3300多億多元債務，所以最後恐只好舉債，「市民要我們舉債，我們也沒辦法。」至於「Wecare高雄」發起人尹立要求高市政務官全面退出高市選委會，陳表示，台灣社會不要再分裂，不要再撕裂了，「為什麼就要先預設立場說我們會不公正呢？」

(中時 )