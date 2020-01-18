小海綿過生日，黃曉明隔天轉發Baby文章。（圖／翻攝自angelababy、黃曉明微博）

網傳黃曉明獨自帶兒子去動物園照片。（圖／翻攝自若_顏微博）

大陸第一小生黃曉明和Angelababy（Baby）結婚5年，育有一子小海綿，從去年起兩人婚變傳聞不斷，最近小海綿過3歲生日，Baby曬出兒子和「偶像」奥特曼（鹹蛋超人）合影，但照片中不見黃曉明，隔天男方才轉發Baby發文，寫下11字：「3歲啦，永遠做你的奧特曼」，夫妻倆久未同框，更讓外界擔心兩人婚姻狀態。

黃曉明和Baby去年受邀上《秋晚》，有別於其他夫妻大多被安排同台表演，黃曉明和Baby不僅不同台，還被安排住不同飯店。最近黃曉明接受專訪，鬆口說：「這世界上很多的東西，都是會變的，其實我覺得人活到最後，到最後你會發現，都是親情了。」疑間接回應婚姻關係。

昨Baby為兒子慶生，開心寫下：「3歲啦，和偶像合影」 ​​​​，並曬出小海綿和奥特曼合照，可見兩人還帥氣擊拳，同時網上也流出約半個月前黃曉明獨自帶著兒子到動物園遊玩的照片，網友回說：「感覺真的...離了？」、「一看就知道是他爹扮相的奧特曼」、「應該不是他，baby在微博之夜採訪說帶海綿去了奧特曼粉絲見面會」、「昨天生日今天早上才轉發？」。

(中時電子報)