金門發放「古寧頭戰役70周年紀念酒」及廈門分公司業績「新三高」回饋酒，今天各地民眾大排長龍。（李金生攝）

好不容易才領到酒，排隊民眾鬆了一口氣。（李金生攝）

金門發放「古寧頭戰役70周年紀念酒」及廈門分公司業績「新三高」回饋酒，各地民眾大排長龍，不少人苦等2、3小時才領到酒，抱怨「排到快暈倒!」。針對這樁美意走調的狀況，金酒公司立即檢討改進，也提出過年後「補領」的應變辦法。

金酒廈門分公司去年營收業績估達人民幣2.53億元，稅後淨利估計3200萬元，去庫存為24萬瓶，比率達43％，寫下廈門金酒公司進入大陸市場15年以來，營業成績最好的一年。

金酒公司為慶祝3高-「高營收」、「高獲利」、「高去庫存率」，特別在春節前致贈鄉親2瓶感恩回饋酒，搭配「古寧頭戰役70周年紀念酒」一起發放。對象是符合2020年春節家戶購酒資格的縣民。

金酒在春節前致贈鄉親感恩回饋酒，搭配「古寧頭戰役70周年紀念酒」一起發放。（李金生攝）

但這項昨起陸續在各鄉鎮展開的發放作業，若非本人親自領取，需填寫委託切結書，導致許多不識字的長者感到困擾，也因有些家戶寄居、設籍人口多達數10人，甚至高達100餘人，也嚴重拖延作業速度，各發放場所都大排長龍，成為今年春節前的金門即景。

不少排隊2、3小時的民眾抱怨「排到腰痠腿軟，都快暈倒了！」現場怨氣沖天，要求金酒檢討作業要領，不要再這樣「凌遲」人才好。更有人將矛頭對準楊鎮浯縣長，要他「踹共」向鄉親道歉。

各發放現場人滿為患，民眾擠成一團。（李金生攝）

也有民眾表示，金酒免費發放紀念酒和回饋酒，等於在春節送各家戶一個「紅包」，本來是美事一樁，卻因作業有瑕疵，變成讓大家公幹的壞事，實在讓人替縣府和楊縣長感到不值。有人還輕聲為現場搬酒、核對名冊，忙得昏頭轉向的金酒人員加油打氣，讓連喝口水都沒時間的女員工，當場就紅了眼眶。

金酒公司說明，因為有一些代領的份數比較多，且分散在不同的戶籍，需花很長時間查詢核對，導致處理速度拖慢，已針對缺失檢討改進，今起緊急加派人力進駐提領份數較多的地點，希望加快作業速度，並對發放作業不夠貼心 感到十分抱歉。

金酒現場搬酒、核對名冊的工作人員，從早到晚忙得團團轉。（李金生攝）

金酒也提醒鄉親，若無法在原訂時間內完成領酒作業，可於2月3日～2月7日（上午08：00～11：30，下午13：30～16：30），在金酒寧山配銷處辦理補領。

金酒今起緊急加派人力進駐提領份數較多的地點，希望加快作業速度。（李金生攝）

金酒提醒鄉親，若無法在原訂時間內完成領酒作業，可於2月3日～2月7日（上午08：00～11：30，下午13：30～16：30），在金酒寧山配銷處辦理補領。（李金生攝）

(中時 )