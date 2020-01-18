基進黨陳柏惟日前接受廣播專訪時表示，進入國會後最想「電倒」交通部長林佳龍；林佳龍18日受訪時說，交通委員會臥虎藏龍，要陳柏惟寒假多做功課，「好膽麥走！」

林佳龍表示，陳柏惟有參考他過去很多的交通政策，他也會做球給陳，交通委員會臥虎藏龍，各黨菁英齊聚一堂，問政精彩，大家就事論事，也很期待陳柏惟的表現。

林佳龍話鋒一轉說，陳柏惟寒假要好好做功課，以政策來辯證，是選民最期待的，希望雙方對話能帶動交通建設發展，大家扮演好各自角色，「他既然要『電』我，我也跟他說『好膽麥走』。」

(中時 )