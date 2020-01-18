陳柏惟要「電」他 林佳龍反嗆「好膽麥走！」 16:322020/01/18 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍要陳柏惟寒假多做功課，「好膽麥走！」（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基進黨陳柏惟日前接受廣播專訪時表示，進入國會後最想「電倒」交通部長林佳龍；林佳龍18日受訪時說，交通委員會臥虎藏龍，要陳柏惟寒假多做功課，「好膽麥走！」 林佳龍表示，陳柏惟有參考他過去很多的交通政策，他也會做球給陳，交通委員會臥虎藏龍，各黨菁英齊聚一堂，問政精彩，大家就事論事，也很期待陳柏惟的表現。 林佳龍話鋒一轉說，陳柏惟寒假要好好做功課，以政策來辯證，是選民最期待的，希望雙方對話能帶動交通建設發展，大家扮演好各自角色，「他既然要『電』我，我也跟他說『好膽麥走』。」 (中時 ) #交通 #林佳龍 #臥虎藏龍 #委員會 #寒假 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴香伶點名這部會首長應調整 呼籲內閣改組別派系分贓 17:292020/01/14 政治 台南行春好精采 黃偉哲：助遊客好行駛好停車 17:312020/01/14 生活 當立委最想電誰？3Q陳柏惟：林佳龍 10:222020/01/15 政治 海巡署成年20周年 陳國恩期勉永續守衛海疆 12:062020/01/15 社會 光影藝術節、台灣燈會 今年都在台中展出 17:212020/01/15 生活 爭取西濱房裡「全套」交流道 林佳龍允諾助改善 18:202020/01/15 生活 西濱房裡交流道 半套升級全套 04:102020/01/16 地方新聞 誰代表民進黨角逐2024總統大位 港媒點名3人 00:332020/01/17 政治 遠航欠薪還想拖 林佳龍批：公司治理不會好 11:522020/01/17 生活 VOX玩聲樂團遠征歐亞6國 陪僑胞過新年 14:372020/01/18 娛樂 政治熱門新聞 用撲克牌看罷韓 命理師一抽出陳鳳馨大驚 - 政治 罷韓最新民調 網看數據嚇死人 - 政治 2024總統大選 命理師：出現兩個天生敵手 - 政治 蔡拿817萬票 高嘉瑜：民進黨不用太高興 - 政治 死人通緝犯都罷韓 1300份聯署書被淘汰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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