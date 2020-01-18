田馥甄（Hebe）18日出席隱形眼鏡代言活動，日前她無預警釋出新歌〈懸日〉，用「胎動說」比喻第五張專輯已經「開五指」，讓等待許久的粉絲十分期待，被問及新專輯何時會推出，她笑說「希望跟我的生日一樣，在春天時推出」，不過〈懸日〉MV原訂上架日似乎不如預期，她說「如果用開五指來比喻，就像有時會順產，有時會難產」，並說到自己不心急，期許新作品「是追求更好的狀態」。

睽違四年即將推出第五張個人專輯，田馥甄俏皮比「五」。（盧禕祺攝）

田馥甄出席代言活動，在台上與主持人玩比手畫腳遊戲，應景鼠年可愛模仿「鼠」樣。（盧禕祺攝）

對於等待許久的第五張專輯，遲遲還沒確定推出時間，她感謝粉絲貼心等待「有歌迷說反正都等四年了，沒有差這一點時間」，更笑說有粉絲比喻催生新專輯不如「保大人」，田馥甄也妙回「對啊，希望母子均安」。

日前跨年她在IG分享和Selina的合照，透露當天和好姐妹一起看跨年煙火，回憶當晚她開心說「原來跨年是這種感覺，看著電視，那些人在台上好冷，我在房子吹暖氣，好愉快好舒服」，也提到當晚和閨蜜們玩比手畫腳，「我們三個（S.H.E）一隊的話，世界上應該不會有人贏過我們」，驕傲地說「我人生的自信全部都用在比手畫腳」。

田馥甄首次升格當老闆，在歲末年終之際也感謝員工一起打拼，透露在年終數字上「用充滿感恩的感覺去表達」，笑回「怕講出來員工等一下被綁架」，但像是Selina、Ella紛紛辦員工旅遊犒賞員工，田馥甄則說「原本農曆年前規劃要員工旅遊，但因為新專輯難產，他們也很體諒」，話鋒一轉說「不說才是真的呢！」絲毫不輸其他兩姝。

田馥甄18日出席代言活動，開心有機會和粉絲在過年前近距離互動。（盧禕祺攝）

被問及是否有為公司設定營業額？田馥甄疑惑「需要嗎？我好像都沒設定耶」，還透露「我已經超久沒看存款簿，不知道現在存款多少」，更笑說平常「都是他們（員工）幫我墊錢，等到累積很久才一次還給員工，當下他們好像得到從天降下的鉅款」。

農曆年將至，田馥甄透露今年不會出國，會回新竹老家陪家人過年，「我從16、17歲就離家，沒有住在家，每年過年爸媽非常期待可以朝夕相處時間」，至於爸媽是否會期待今年紅包？田馥甄則謙虛說「他們沒有特別說」，至於是否擔心長輩問「感情」題？田馥甄笑說「不怕，長輩這關我已經ok，那是一種關心，找話題聊，沒有惡意的」，更舉例若被問感情，就笑回「看緣份囉，都沒人介紹」。對於新年新希望，田馥甄期許「希望2020五專二巡順利進行，母子均安」。

田馥甄2020「光漾瞬間 閨蜜派對」粉絲見面會，和來賓玩比手劃腳遊戲，她輕鬆就示範「士林夜市」比法。(盧禕祺攝)

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