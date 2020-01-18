湖北武漢再確診多4名男子感染新型冠狀病毒肺炎，令當地累積的個案增至45宗，當中2人死亡。港媒引述英國倫敦帝國學院全球傳染病分析中心報告稱，根據現有數據推算，估計武漢或有1723人感染病毒。

《星島日報》引述英國專家分析稱，截至本月16日，泰國和日本分別有兩宗和一宗確診個案，而患者均來自武漢。因應這3宗輸出個案，再根據武漢機場客流量達1900萬人次，當中有約3300人是離境的國際旅客，從而推算出1723人受感染的數字。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，有關推測的數字存在不確定性，但可作參考。

報導說，香港專家對推算所得的數字較官方公布的嚴重感到擔心，認為內地應擴大監測範圍，現階段又不應排除病毒人傳人的可能性。

武漢再確診的4宗新病例，患者情況均穩定。而武漢至今累積的45宗病例中，2人死亡、15人康復出院，其餘仍然留醫，當中3人嚴重，其餘穩定。

(中時電子報)