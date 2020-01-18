台南新化年貨大街18日中午12時開賣，台南市長黃偉哲關心攤商銷售狀況。（台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真）

台南新化年貨大街18日中午12時開賣，台南市長黃偉哲向買年貨民眾問好。（台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真）

台南新化年貨大街18日中午12時開賣，當日下午3時於主舞台舉辦開幕儀式，台南市長黃偉哲率領市府團隊與來賓們一起打開「金鼠迎春」禮物盒，祈求鼠年大家能收穫滿滿。黃偉哲隨即也到各攤位參觀，並向買年貨的民眾問好。

新化年貨大街18至23日開賣6天，延續去年特色，身高9米的巨型泰迪熊設置在大目降廣場草坪區，超可愛萌樣，吸引遊客的目光。市府另在武德殿內設置泰迪熊拍照專區，吸引民眾爭相拍照，成為打卡熱點。

年貨大街一開賣現場人潮不斷，主辦單位也在舞台區安排了一系列精彩節目，同時還有親子寫生比賽，書法名師現場揮毫，滿費贈送春聯，整個年貨大街會場洋溢著迎接新年的歡樂氣氛。

武德殿前廣場則有手作達人創意DIY，邀請到在地的文創工作者輪流上陣，讓消費者到年貨大街血拼的同時，也能體驗大目降的文化創意。

為讓消費者買的安心、逛的開心，年貨大街嚴選歷年來合作績優廠商，同時衛生局於活動期間配合食品衛生安全稽查，為消費者食品安全把關。

(中時 )