民眾黨主席柯文哲近日要求民眾黨立院黨團「避開意識形態的政治，全力拚經濟民生」，外界對於民眾黨進入立院後的下一步頗為好奇。國民黨代理秘書長同時身兼立院黨團總召的曾銘宗則表示，柯文哲的說法與國民黨想法相近，兩黨團應有合作空間，或許可在民生法案上先試試水溫，如果雙方嘗試效果不錯，有了合作默契後，也可在當時的基礎上考慮組聯盟，共同推動民生與經濟建設相關法案。至於時代力量，曾銘宗則冷冷回應，不需考慮。

針對柯文哲在勝選當晚發表感言中提及，要超越藍綠不是消滅藍綠，會以理性務實的態度與他黨合作，只要議題對人民有利、對國家有利，無論藍綠兩黨都可合作推動。民眾黨不分區立委當選人蔡壁如也拋出在野大聯盟的想法。曾銘宗則表示，黨團對黨團合作確實有可能，可合作項目包括議題、委員會召委選舉與個別立委提案連署，由議題開始繼續合作，由淺到深，也許未來可以升級黨對黨相互合作。不過，因為一切要順其自然，曾銘宗也說，他目前雖然代理國民黨秘書長，但沒規畫在開議前和柯文哲、蔡壁如見面，一切都等新會期開始再說。

曾銘宗同時冷回，時代力量黨團已言明沒有與國民黨合作空間，那麼，國民黨團也無須一頭熱，去探究如何與時力合作。

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(中時電子報)