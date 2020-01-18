新北市長侯友宜（右三）18日上午主持板橋區黃石中繼市場新建工程開工動土典禮，預計今年4月完工、5月開幕。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（右二）18日上午主持板橋區黃石中繼市場新建工程開工動土典禮，預計今年4月完工、5月開幕。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（右三）18日上午主持板橋區黃石中繼市場新建工程開工動土典禮，預計今年4月完工、5月開幕。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（左）18日上午主持板橋區黃石中繼市場新建工程開工動土典禮，預計今年4月完工、5月開幕。（葉書宏攝）

板橋市民有福了！為改善市容並提昇公共服務水準，新北市市場處規劃針對板橋黃石市場進行改建，今（18）日舉辦中繼市場新建工程開工動土典禮，預計109年4月完工、5月開幕，市長侯友宜也到場聽取工程簡報，並率領團隊進行開工儀式，祈求工程順利，也期許為市民開創新氣象。

侯友宜表示，為提供市民更好的採買環境，市府承諾4年內改建3座老舊市場、改造8座公有市場，至今已完成改造「淡水中正市場」、「汐止金龍市場」及「新店中央市場」3座特色市場，並於今日啟動黃石中繼市場開工，為市場改建第一座里程碑。市府積極推動市場改建，除了引進智慧科技，更要結合在地文化及城市美學，打造各別市場特色。

黃石市場為板橋區首要指標市場之一，為保障原有攤商生計，並維護當地居民採買習慣，中繼市場選在距離原市場步行5分鐘的板橋第二體育場停車場，並以「市民的活動據點」為核心打造，未來也將持續推動新北市場的轉型升級。

典禮現場由德勝醒獅團表演舞獅及鼓陣獻上祝福，黃石市場第一代攤商，高齡88歲的魏金忠也到場共同見證歷史。他說，今年4月親耳聽到市長承諾改建黃石市場覺得很感動，沒想到不到1年的時間中繼市場就要興建，非常期待能看到黃石市場重現風華。

市場處提到，板橋黃石市場設立於民國59年，為地上2層之舊式建物，為改善市場及周邊市容風貌，提升公共設施服務水準，著手規劃改建，除安置現有市場攤商，同時考量周邊商業及公共設施需求，打造具美學、綠能、多功能的市場大樓。

此外，中繼市場不只是臨時建物，將採分區分類方式規劃，A區導入冷藏設備，以販售生鮮肉品為主；B區則規劃活動展售、休憩及服務性設施，以餐飲、熟食、生活百貨類為主，並將板橋文化元素融入建物設計，包含攤招結合市樹、市花圖騰，市場入口地坪以古枋橋意象串聯A區及B區。整體內部規劃強調機能多元、生熟分離，打造乾淨整潔的選逛環境，提供消費者舒適又衛生的採買空間。

市場處處長盛筱蓉表示，黃石中繼市場設計概念以「黃石成金‧寶盒為興」為主軸，將市場喻為寶藏箱，結合生鮮產地直送概念，將寶藏運送至箱內，讓消費者在市場內購買最優質的產品，更邀請到年僅19歲的在地藝術家余思瑩(阿力)合作，於工程圍籬呈現市場故事牆，並於中繼市場完工後展示以水彩速寫的黃石市場畫作。

中繼市場新建工程亦受經濟部肯定，總工程經費3,960萬元，已爭取到經濟部補助2,772萬元，興建完成後，也將提供攤商相關進駐及輔導措施，以無縫接軌方式銜接舊黃石市場，請大家期待迎接未來新市場！

(中時 )