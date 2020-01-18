客家意象燈籠裝置藝術設置於美濃湖東南側觀景平台附近，展期從1月19日至4月6日，歡迎民眾蒞臨參觀。（高市府客委會提供／林雅惠高雄傳真）

客家意象燈籠裝置藝術設置於美濃湖東南側觀景平台附近，展期從1月19日至4月6日，歡迎民眾蒞臨參觀。（高市府客委會提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市政府客家委員會18日於美濃湖舉辦「美濃二月戲系列活動-美濃湖客家意象燈籠裝置藝術」點燈儀式，由副市長陳雄文等多名貴賓揭開序幕，在黃昏雲彩與造型燈飾相應下，營造湖光映美濃的浪漫氛圍，吸引民眾共襄盛舉。

客家傳統習俗中，每年農曆二月會在溪畔聯合祭祀伯公，祈求風調雨順、五穀豐收，祭祀後則請戲班演戲酬神，稱為「二月戲」。

客委會主委黃永卿表示，高市府今年首度與在地寺廟及協會合作盛大舉行「美濃二月戲」，周邊活動有客家意象燈籠裝置藝術、客家大戲及炫舞大賽等陸續登場，希望讓更多人認識客家人的伯公信仰與文化。

客家意象燈籠裝置藝術設置於美濃湖東南側觀景平台附近，包含「美濃意象光廊」、「蘿蔔五福將」、「農忙光藝術」三個展示裝置，展期從1月19日至4月6日，歡迎民眾蒞臨參觀。

今年為鼠年，裝置藝術融合愛心及金老鼠元素，象徵「心有所屬(鼠) 」、「美濃就是你所屬」的地方，另為迎接農曆過年，市府準備100個開運紅包發送給現場民眾，祝福大家鼠年財運滾滾來。

而客家炫舞大賽已開始受理報名至2月25日止，總獎金超過10萬元，歡迎國中（含）以上學生組隊報名參加，更多活動資訊請至「高雄客家網」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )