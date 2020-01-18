寶來花賞溫泉公園吸引不少遊客參觀，圖為導覽人員向遊客解說生態。（林雅惠攝）

一年一度的六龜賞梅泡湯活動，18日在寶來花賞溫泉公園熱鬧舉辦，今年受到氣候異常影響，寶來梅花於元旦起提前大綻放，吸引不少遊客上山賞花。

六龜具有獨特的山城魅力，擁有豐厚的自然景觀與溫泉資源，一直以來都是觀光旅遊的首選，賞梅泡湯更是六龜首推的活動之一，雖然梅花季近尾聲，但令人興奮的是南橫公路已開放通車至天池路段，吸引喜愛戶外活動的遊客慕名而來。

恰逢農曆年前，活動啟動儀式「梅好寶來鼠來運轉」，象徵翻轉六龜、美好未來，市府副秘書長張裕榮、民政局長曹桓榮、六龜區長楊孝治等人蒞臨參加，一同迎接2020農曆新年的到來。

張裕榮表示，2020年定位為高雄區域觀光元年，六龜素有高雄後花園中的後花園之稱，也是旅遊觀光勝地，南橫公路梅山口至天池路段目前已開放通車，六龜湧入觀光人潮，且高市府投入經費改造寶來花賞溫泉公園升級2.0服務遊客，展現溫泉山城魅力，歡迎大家農曆春節一同踏訪六龜南橫之旅。

區長楊孝治說，六龜區榮獲交通部觀光局舉辦的2020台灣經典–山城小鎮之一，為高市唯一獲獎的城鎮，喜愛大自然的遊客可把握賞花最後時機，向來是南橫之旅的中繼站寶來，美食及泡湯也是旅途紓解壓力首選，更是農曆年節走春好去處。

(中時 )